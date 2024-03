Per quale motivo viene sete dopo aver mangiato il gelato? La spiegazione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilè uno snack, un dolce, uno sfizio e può essere anche un pasto che mette tutti d’accordo, o quasi. Con l’arrivo della stagione più calda, e non solo, sono in tanti a dirigersi verso la loro gelateria preferita per gustarsi un bel cono, regalando alle proprie papille gustative un dolce spuntino. Come mai si hail? ilcorrieredellacitta.com Alcuni ritengono di dover rinunciare a questa prelibatezza a causa della dieta. Ma scegliere una gelateria artigianale, con prodotti freschi e garantiti, e optare per gusti alla frutta invece che per le creme, dà la possibilità anche a chi rispetta un rigido regime alimentare di permettersi questo sgarro alla regola, perchè meno calorico. Ilrisponde ai gusti di tutti i palati Le ...