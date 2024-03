Pentathlon | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Matteo Cicinelli | Alessandro Colasanti e Roberto Micheli cercano punti per il ranking olimpico

(Di martedì 5 marzo 2024) Archiviata ormai la poco fortunata quarta ed ultima tappa delChallenger di fine gennaio, riparte sempre dal, in Egitto, la stagione internazionale dello sport del soldato, con la prima tappa delladelin programma dal 5 al 10 marzo: sono otto gli azzurri convocati, con l’Italia che va alla ricerca, con tre rappresentanti del settore maschile, dipesanti per il. Gli azzurri in gara in Egitto saranno equamente suddivisi tra donne e uomini. Per la manifestazione sono stati convocati Alessandra Frezza, Elena, Alice Rinaudo, Alice Sotero, Giorgio Malan,e ...

La prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno si disputerà al Cairo , in Egitto, dal 5 al 10 marzo: sono otto gli azzurri convocati , con ... (oasport)

La prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno si disputerà al Cairo , in Egitto, dal 5 al 10 marzo: sono otto gli azzurri convocati , con ... (oasport)

Sono stati ufficializzati i convocati azzurri che prenderanno parte alla prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno . L’appuntamento è in ... (sportface)

Straordinario quarto posto nel Pentathlon ai mondiali di Glasgow per Sveva Gerevini: Straordinario risultato per Sveva Gerevini ai mondiali indoor di Glasgow in Scozia. Si è infatti piazzata quarta nel Pentathlon, a soli 12 punti dal bronzo, miglior risultato italiano all-time nelle ...sportgrigiorosso

Mondiali di atletica indoor 2024, i risultati del 1 marzo: Fabbri bronzo nel getto del peso. Ali si fa male in finale nei 60 metri: Al via i Mondiali di atletica indoor a Glasgow, italiani subito protagonisti oggi: nel peso si giocheranno una medaglia Leonardo Fabbri e il campione europeo Zane Weir ...corriere

Pentathlon, la UIPM propone il format ad eliminazione diretta per la scherma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: Altre novità in vista nel Pentathlon: il Comitato Congiunto (atleti, allenatori, tecnico) della UIPM (Unione Internazionale Pentathlon Moderno) ha proposto tre opzioni per la scherma, da testare tra ...oasport

Pentathlon moderno, otto azzurri convocati per la Coppa del mondo: Il Pentathlon moderno è pronto a tornare in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo sport prediletto dal conte De Coubertin vivrà un passagio ...sportmediaset.mediaset

Scherma, Coppa del Mondo 2023/2024: fiorettisti al Cairo, spadisti in pedana a Heidenheim: In pedana da giovedì a domenica il fioretto sia maschile che femminile al Cairo e gli spadisti in quel di Heidenheim.sportface