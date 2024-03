Pensioni | Tajani | ' faremo di tutto per portare minime a mille euro'

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - "diperché learrivino aal mese entro fine legislatura, così come Berlusconi aveva promesso", ha detto il segretario di Forza Italia Antonio, parlando dal palco del comizio del centrodestra a Pescara.

