Pensioni | riforma nel 2025? Da Quota 41 all' uscita anticipata | ecco cosa potrebbe cambiare

Settimana corta, trovo la proposta 5S superata dalla storia: vanno legati i salari all’inflazione: "Se l’idea è quella di recuperare alle forze progressiste quella parte consistente di lavoratori dipendenti che diserta le urne, la proposta non appare idonea" ...ilfattoquotidiano

Previdenza/ Pensioni di reversibilità anche all’ex coniuge: La pensione di reversibilità, detta anche pensione ai superstiti, è un trattamento Pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti del pensionato deceduto o del soggetto che ancora non è in ...sanita24.ilsole24ore

Pensione sempre più lontana per chi perde il lavoro in tarda età: La pensione è sempre più lontana. Soprattutto per chi perde il lavoro in tarda età, magari a ridosso dei 60 anni. Un tempo a questa età il traguardo della pensione era ormai raggiunto, ma oggi è diven ...investireoggi