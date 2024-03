Peggy Gou all’Unipol Arena | tutte le info sull’evento di sabato 9 marzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Bologna, 5 febbraio 2024 - Uno dei nomi più importanti della musica elettronica mondiale arriva a Bologna per far ballare gli appassionati del genere. La dj coreanaGou, star mondiale da quasi 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si esibisce all'Unipolnella serata di, per un evento imperdibile. L'artista Nata nel 1991 ad Incheon, in Corea del Sud,Gou approda per la prima volta in Europa, più precisamente in Inghilterra, all'età di 14 anni con l'obiettivo di imparare la lingua inglese. Dopo essere tornata in Corea, si avvicina alla console all'età di 18 anni e dà inizio ad una lunga scalata che la porta a suonare in vari locali dell'Inghilterra e della Germania, nel quale si trasferisce a 23 anni. Nel 2016 pubblica i suoi primi quattro EP e inizia a suonare ...