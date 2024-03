Pechino fissa gli obiettivi 2024 Crescita al 5% | 12 milioni di posti di lavoro e leadership nelle nuove tecnologie

(Di martedì 5 marzo 2024)al 5% il suo obiettivo dieconomica anche per il. L’indicazione segue un 2023 segnato da un progresso del Pil del 5,2% leggermente al di sopra del target. Il deficit è indicato al 3% del Pil, l’inflazione intorno al 3%. Il governo punta alla creazione di 12didiaeree urbane. “Le basi di una ripresa economica e unasostenute non sono abbastanza solide”, ha ammesso il premier Li Qiang, aprendo il Congresso nazionale del popolo, citando la debole domanda, l’eccesso di capacità produttiva di alcuni settori, la scarsa fiducia del pubblico e una miriade di rischi persistenti e pericoli nascosti. “Abbiamo bisogno di sostegno politico e sforzi congiunti su tutti i fronti”, ha ...

