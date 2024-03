Pechino Express | Costantino Della Gherardesca e Fru alla guida dello show

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 5 marzo 2024) Al via da giovedì 7 marzo in prima serata su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione di, che questa volta porterà le coppie in gara tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. La Rotta del Dragone si snoda dalle regioni vietnamite più settentrionali dominate da immense risai per poi attraversare la natura incontaminata e le antiche città del Laos. Solo le coppie più caparbie e con una buona dose di fortuna (che non guasta mai) dloro arriveranno, quindi, nello Sri Lanka, visitando foreste, templi sacri e città moderne. Are le coppie, confermatissimo,che in questo 2024 è affiancato da Fru dei The Jackal nel ruolo di inviato speciale. “Nessuno lo sa, almeno per il momento ma lo saprete fra pochissimo, che Fru è il più ...