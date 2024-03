Pechino Express 2024 | quando inizia | le tappe e quali sono le coppie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Chi succederà alla coppia degli Italoamericani composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore nell'albo d'oro di? La nuova edizione, la terza su Sky e l'undicesima in generale, del reality show di viaggi sta per cominciare. "E' un mix fra reality show e scoperta continua dei territori" ha spiegato Antonella D'Errico di Sky. “Tutti lavorano per far sì che il programma racconti ai telespettatori i territori che percorriamo” ha aggiunto il conduttore Costantino Della Gherardesca.I conduttori LeLedi concorrenticomincia giovedì 7 marzo su Sky e in streaming su Now. La finale si svolgerà giovedì 9 maggio. ...