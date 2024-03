Pc rubati | finestre rotte e olio sui banchi | vandali in azione a scuola

Raid di vandali a scuola. Pc rubati e olio sui banchi: Ancora vandali alla scuola primaria Diaz di via Crocefisso, zona Colonne di San Lorenzo. Dopo il primo raid della settimana scorsa, tra sabato e domenica c’è stata una nuova incursione di ignoti che ...ilgiorno

Ladri acrobati al terzo piano, preso di mira un appartamento: rubati gioielli e denaro: Assisi deve fare i conti ancora con i furti nelle case. Il colpo in via Umberto I, fra le ore 18 e le 19. Hanno scavalcato la protezione del terrazzo e con un piede di porco hanno aperto la finestra ...lanazione

Si tagliano per rubare le offerte per un cane malato: L'ingordigia di voler prendere anche le poche monete contenute in un barattolo per raccogliere fondi per l'operazione di un cane malato è costata dei tagli ai ladri senza cuore, che si sono feriti per ...primalamartesana