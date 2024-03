Parma | nonna e nipotina travolte sulle strisce pedonali | gravissima l’anziana | ferita la bambina

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Grave incidente stradale questa mattina adove uno scooter ha travoltounache attraversava la strada assieme allarischia la vita ed è ricoverata in rianimazione, lae il conducente dello scooter hanno riportato ferite di media gravità. Cosa è accaduto L’incidente è accaduto stamattina, attorno alle 8, tra via Cocconi e via Venezia. Secondo una prima ricostruzione lo scooter, per motivi da accertare, ha investito la donna con lamentre stavano attraversando la strada. Le condizioni della signora sono particolarmente gravi: i sanitari accorsi sul posto hanno disposto per lei il ricovero all'ospedale Maggiore e al ...

