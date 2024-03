Parlamento al voto su Italia in Mar Rosso e a Gaza | opposizione divisa

Aspides, dubbi a sinistra. La maggioranza media per avere il voto dei 5S in Aula: Perciò non voteremo per autorizzare attacchi militari». Il Parlamento oggi darà il via libera a un pacchetto di missioni militari. Aspides è la principale, ovvero l’operazione-scudo europea, con ...repubblica

Tajani: «In Abruzzo si vince, la Sardegna un episodio. Schlein apre spazi per Forza Italia»: Antonio Tajani ieri era a Sarajevo nel suo ruolo di titolare della Farnesina. Oggi da leader di Forza Italia, per la chiusura della campagna elettorale insieme a Giorgia Meloni e a Matteo ...ilmessaggero

La torre Eiffel si illumina e scintilla per lo storico voto sull'aborto: "Mon corps, mon choix": La carta fondamentale è stata modificata con 780 voti a favore - solo 72 i contrari - dei membri del Parlamento eccezionalmente riuniti in congresso a Versailles, la reggia del Re Sole alle porte di ...rainews

Francia, l'aborto entra nella Costituzione: primo Paese al mondo. Macron: «È un messaggio universale»: i voti a favore sono stati 780, i contrari 72. La maggioranza necessaria per modificare la Costituzione, quella dei tre quinti del Parlamento, è stata ampiamente raggiunta. All'annuncio, un applauso ...corriereadriatico

Aspides, il primo sì alla missione. Ma le opposizioni si dividono: Il via delle commissioni con Pd a favore, M5S astenuto e Avs che esce. Oggi il voto in Aula ...corriere