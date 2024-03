Parigi-Nizza 2024 | Finn Fisher-Black | “Non prendere la pioggia ci ha aiutato | vincere di squadra è sempre speciale”

(Di martedì 5 marzo 2024) Come da previsione (e forse di più), la cronometro a squadre riscrive completamente la classifica generale della. Prova eccezionale del Team UAE Emirates, che domina i 26,9 chilometri lungo le strade di Auxerre con il tempo totale di 31’23?16. Seconda posizione per il Team Jayco AlUla (+16?), mentre completa il podio la EF Education – EasyPost (+20?) di Rigoberto Uran. Gli emiratini, con tutti corridori più che adatti a prove contro il tempo, sono stati anche fortunati con il meteo. Nelle ultime fasi della tappa sulla corsa transalpina si è infatti abbattuto un potenze acquazzone nella seconda parte del tracciato, che ha penalizzato le ultime squadre a partire, su tutte la Soudal – Quick Step di Rempo Evenepoel (4a a 31?) e la BORA – hansgrohe di Primoz Roglic (10a a 55?). UAE Emirates che ha tantissime frecce al ...

Va alla UAE Team Emirates la crono metro a squadre che si è svolta ad Auxerre e valevole per la terza tappa della Parigi-Nizza 2024 . Brandon McNulty – da oggi ... (sportface)

Brandon McNulty è balzato in testa alla Classifica generale della Parigi-Nizza al termine della terza tappa , una cronometro a squadre di 26,9 km con partenza ... (oasport)

La UAE domina la crono! McNulty in giallo, Almeida sorride. Evenepoel guadagna 32" su Roglic: Parigi-Nizza - Ad Auxerre festeggia la UAE Emirates. Vittoria n.13 in stagione per gli emiratini, che tagliano il traguardo con il miglior tempo: 31'23"16. McNulty si prende la maglia gialla. Sul ...eurosport

Parigi-Nizza 2024, la UAE Team Emirates si prende la cronosquadre di Auxerre, McNulty si veste di giallo: Cambio della guardia alla Parigi-Nizza. La cronometro a squadre di Auxerre sorride alla UAE Team Emirates, che tra strategia e anche un po' di fortuna è la squadra ad interpretare meglio questa prova, ...oasport

Parigi-Nizza 2024, OGGI LA TERZA TAPPA: CRONOMETRO A SQUADRE AUXERRE-AUXERRE: Crono a squadre di difficile lettura, in quanto questa è una prova desueta che nel ciclismo moderno si vede sempre più di rado. Impossibile non pensare alla BORA – Hansgroe, con lo sloveno Primoz ...inbici