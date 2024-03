Pari opportunità nel lavoro Arriva uno spot nelle sale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) L’8 marzo si avvicina e a Varese si presenta unoistituzionale dedicato all’importanza della promozione dellenel. L’iniziativa è stata illustrata a Villa Recalcati dai promotori: Provincia di Varese, consigliera dità e Comune di Varese. Il filmato, nato in un dottorato di ricerca in collaborazione con l’Università dell’Insubria, sarà trasmesso incinematografiche del varesotto fino al 10 marzo. "Latà di genere è essenziale allo sviluppo economico del Paese e al rilancio del mercato del, nel quale le donne devono essere parte attiva - dice la consigliera dità Anna Danesi - in tale contesto e per la realizzazione delleè ...