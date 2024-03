Parcheggi | parte la rivoluzione smart con costi immutati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiInstallazione di 90 parcometri intelligenti, 800 stalli, 3.600 sensori collegati alle applicazioni (Easy Park, Money go, Paybyphone e Drop ticket), rifacimento della segnaletica fino ad autovelox, street control, photored semaforici, la piattaforma web “Parking manager” a disposizione della Municipale, bici elettriche per gli ausiliari, control room e led wall. Entra ufficialmente nel vivo la nuova “vita” delle aree di sosta della città di Avellino, frutto di un project financing da sei milioni di euro fortemente voluto dall’amministrazione del sindaco Gianluca Festa e affidato all’impresa “Telereading”, rappresentata da Roberto Mazzullo. Contestualmente al nuovo sistema, verrà lanciata anche l’App “Tcity” per consentire la semplice fruizione ed il pagamento dei serviziattivi in città. In particolare, si potranno verificare le ...