Parcheggi | il “regalo” dei privati | raddoppia il ticket nelle aree chiuse

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Gianluca Festa lo aveva annunciato qualche giorno fa a margine di una conferenza stampa: “Stiamo completando le nuove installazioni che rappresentano il primo step del progetto della nuova sosta in città che abbiamo affidato alla società Telereading. Si tratta dell’impresa di Catania, aggiudicataria di un project financing da sei milioni di euro che strada facendo ha avuto non pochi intoppi. Lo ricorda il consigliere di opposizione Nicola Giordano che, con tanto di foto dimostrative, scova la prima anomalia dei nuovi parcometri, almeno per quel che riguarda la sosta: “L’ANAC su una mia segnalazione – ricorda il membro del gruppo Pd- aveva chiesto di modificare la convenzione che disciplinava i rapporti economici tra il Comune di Avellino ed il privato, ma l’Amministrazione ...