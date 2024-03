Parabiago | via ai lavori di rifacimento della rete fognaria | quanto dureranno e quali strade verranno chiuse

(Di martedì 5 marzo 2024)(Milano), 5 marzo 2024 - Un investimento di un milione di euro per potenziare la, prevenire gli allagamenti e far fronte agli effetti degli eventi meteorici estremi causati dal cambiamento climatico grazie a un intervento in via Sabotino che ha la finalità strategica di migliorare il servizio su gran parte del territorio comunale. Iproseguiranno per 180 giorni, interesseranno un tratto lungo oltre mezzo chilometro e, per contenere i disagi per i cittadini, Gruppo CAP opererà su porzioni successive di circa 100 metri per volta. “Siamo partiti tempo fa nel pensare progetti risolutivi ai problemi di allagamenti che la città subisce ogni volta che si verificano piogge intense ed estreme – commenta il sindaco Raffaele Cucchi –. Lo abbiamo fatto coinvolgendo Gruppo CAP, che ringrazio per ...

