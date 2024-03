Papa | Coltivare la gratuità per non diventare schiavi del denaro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Il tema della "gratuita'" è al centro del messaggio cheFrancesco ha indirizzato ai partecipanti all'incontro con le istituzioni e gli organismi di aiuto alla Chiesa in America Latina in corso a Bogotà in Colombia. "Quando compiamo uno sforzo, come nel caso degli aiuti che si destinano alla Chiesa in America Latina, e' naturale che pretendiamo un risultato. Non ottenerlo potrebbe considerarsi un fallimento o quantomeno ci lascia la sensazione di aver lavorato invano. Ma una simile percezione sembrerebbe essere contraria alla, che evangelicamente si definisce come dare senza aspettarsi nulla in cambio. Come conciliare le due dinamiche?" si domanda il Santo Padre. "Per approfondire la questione, forse potrebbe essere utile fare un passo indietro, focalizzandoci su ciò che ci chiede Gesù e ci dice il Vangelo, cercando di ...