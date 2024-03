Papa a istituti carità | diamo al povero senza esigere compenso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "Un punto di svolta nella nostra riflessione è vedere dove si dona il Signore, perché ci apre la porta a un cammino concreto. Fin dalla creazione, il Signore si è sempre dato a noi, prendendo il nostro fango nelle sue mani, il nostro peccato, la nostra incostanza, mantenendosi fedele nonostante le reiterate infedeltà", così "il nostro dare non può non tener conto di questa verità ineluttabile, che sappiamo essere certa anche nella nostra storia personale e comunitaria. Non evitiamo quindi chi è cieco, chi resta a terra sul ciglio della strada, che è coperto di lebbra o di miseria, piuttosto chieal Signore di essere capaci di vedere ciò che impedisce loro di affrontare le proprie difficoltà". Lo diceFrancesco nel Messaggio ai partecipanti all'incontro con le istituzioni e gli organismi di aiuto alla Chiesa in America Latina, in corso a ...