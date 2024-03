Panchina Milan | Thiago Motta il favorito? Due ostacoli all’orizzonte

(Di martedì 5 marzo 2024) Tra i candidati principali per ladelci sarebbe. Sul tecnico pressing anche dall'estero. Il punto da 'Tuttosport'

Tra i nomi accostati alla Panchina del Milan c’è Roberto De Zerbi : l’ alle natore del Brighton ha risposto così alle voci sul suo futuro In questa seconda parte ... (dailymilan)

Panchina Milan , il futuro del tecnico rossonero Stefano Pioli passa dall’Europa League : le ultime di formazione per lo Slavia Praga … Il Milan di Stefano ... (dailymilan)

'Il Corriere dello Sport' in edicola, fa il punto sul Milan : i rossoneri, da questa estate, potrebbero essere diretti da Zlatan Ibrahimovic (pianetamilan)

'Il Corriere dello Sport' in edicola, fa il punto sul Milan : i rossoneri, da questa estate, potrebbero essere diretti da Zlatan Ibrahimovic (pianetamilan)

Milan, Reijnders torna dal 1’: le ultime da Milanello: Per motivi diversi, Reijnders ha iniziato dalla Panchina nelle ultime 3 partite di campionato in serie A. L`olandese è ormai in continuo ballottaggio con Adli,.calciomercato

NZOLA, In Conference tocca a lui: è l'ultima chance: Di M'Bala Nzola si sono perse le tracce: lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che analizza come dall'arrivo di Andrea Belotti l'angolano abbia iniziato a collezionare panchine su panchine: ...firenzeviola

Le probabili formazioni di Milan-Slavia: ritorno dal primo minuto: A 36 ore dal match d'andata di Europa League, Stefano Pioli scioglie gli ultimi dubbi di formazione e ritrova un titolare.spaziomilan