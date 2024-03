Panchina Milan | resta Pioli? Di Marzio | “Ibrahimovic garante del futuro”

'Il Corriere dello Sport' in edicola, fa il punto sul Milan : i rossoneri, da questa estate, potrebbero essere diretti da Zlatan Ibrahimovic (pianetamilan)

Tra i candidati principali per la Panchina del Milan ci sarebbe Thiago Motta . Sul tecnico pressing anche dall'estero. Il punto da 'Tuttosport' (pianetamilan)

La Panchina del Milan resta uno dei temi più caldi e importanti in casa rossonera. arriva Conte? La strategia dei rossoneri. E Ibrahimovic... (pianetamilan)

Milan, il derby è un incubo per Pioli: a San Siro può arrivare lo Scudetto: Milan, un derby per il futuro: la missione di Pioli Se Stefano Pioli vuole tenersi la Panchina dovrà chiaramente blindare la qualificazione in Champions, provare a vincere l’Europa League e magari, ...calciomercato

Incognita Chukwueze, il Milan rischia il De Ketelaere bis: Fino a questo momento Samuel Chukwueze è stato un acquisto poco azzeccato all’ultimo mercato estivo. L’esterno nigeriano, arrivato dal Villarreal per 20 milioni più 8 di bonus, non ha reso per quello ...tuttosport

Milan, 60 milioni per il bomber: è corsa a quattro: Fissato il prezzo per portarsi a casa Zirkzee che tanto serve al Milan. I rossoneri, però, non sono gli unici sulle sue tracce ...milanlive