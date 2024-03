Palamara | Cordate di potere stampa-pm | ecco perché la sinistra tace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) «Alla P2 si sono sostituitedicomposte da magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e giornalisti. Questa è la realtà con cui tutti si devono confrontare. Il silenzio dellaè imbarazzante». A dirlo l'ex presidente dell'Anm Luca(nella foto). Il dossier Capitale riguarda solo la destra? «Il dark web del Sistema è fatto di logge e lobby, luoghi dove le questioni si affrontano fuori non solo da occhi indiscreti, ma anche dalle regole. Il più noto di questi porta il nome di P2, la più famosa loggia segreta e deviata della massoneria. Quanto vediamo oggi ne è la continuazione». Chi sono i veri mandanti dell'operazione “dossieraggio”? «L'esperienza insegna che neppure la giustizia, per quanto punti i riflettori, riesca a fare a piena luce sul mondo invisibile del quale, a volte per ...