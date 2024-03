Pagelle Grande Fratello 4 marzo | gli strafalcioni di Perla Vatiero e le lacrime di Anita Olivieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Ledella puntata di lunedì 4deldanno conto di una serata decisamente fiacca e noiosa. Grecia Colmenares: voto Andirindaro. Come sempre, le discussioni che la vedono protagonista non sono comprensibili. Beatrice Luzzi la accusa di cantare nonostante sia stonata. Insomma, discorsi diprofondità. Ovviamente discorsi nei quali la sua posizione non si capisce mai, visto il linguaggio inesistente che utilizza. Mirko e: voto Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco. Parafrasando la canzone di Levante, la vita con noi telespettatori è stata decisamente poco generosa. Siamo sinceri: non ci meritiamo continuamente di sentir parlare della loro storia non storia quasi storia forse storia ma chissà se è storia. Bastaaaaaa. "Non guardare gli aerei ...