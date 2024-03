Padova-Vicenza mercoledì 06 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici | convocati Rientri importanti sia per Vecchi che per Torrente

(Di martedì 5 marzo 2024) La vittoria di Meda ha rimesso ildiin corsa per il primo posto nel girone A della Serie C, complici i due pareggi consecutivi del Mantova che hanno dimezzato lo svantaggio da 8 a 4 punti. Il match clou del trentesimo turno vede i biancoscudati opposti aldi, terza forza del torneo ma distante ben 15 punti dal secondo posto. I berici hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

La vittoria di Meda ha rimesso il Padova di Torrente in corsa per il primo posto nel girone A della Serie C, complici i due pareggi consecutivi del Mantova ... (infobetting)

Euganeo da record per Padova-Vicenza, il derby per trasformare la stagione e il rush finale di campionato: Benvenuti in Padova-Vicenza, trentesima giornata di campionato di Serie C. I 3 punti del Mantova costringono i biancoscudati ad inseguire la quinta vittoria di fila, mentre il Vicenza, reduce da 5 ...padovaoggi

Padova-Vicenza, quote e pronostico del match: La classifica del girone A di Serie C vede al comando il Mantova di Davide Possanzini. In seconda posizione si trova il Padova che nel corso della 30ª giornata di campionato si appresta a ricevere un ...tuttosport

Padova-LR Vicenza: ottima presenza di pubblico nonostante la diretta su TVA Vicenza: Sono 5.072 i biglietti emessi per la gara Padova-LR Vicenza di Mercoledì 6 Marzo (calcio d’inizio ore 20:45), 1.396 dei quali nel settore ospiti, sui 2200 disponibili. Unitamente ai 2.449 abbonati, ...vicenzatoday