Padova Mamme arcobaleno | via libera alla registrazione dei figli in Comune | il tribunale respinge il ricorso della Procura

Figli di due Mamme, il tribunale di Padova: «Inammissibili i ricorsi, gli atti di nascita non si possono cancellare»: «Un passo importante per le bambine e i bambini e le oro Mamme, oggi vince l'amore e l'interesse primario dei piccoli», dichiara il sindaco Sergio Giordani Il Tribunale di Padova, apprende l'ANSA, ha ...leggo

