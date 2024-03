Paderno d' Adda | ecco i bus diretti per Bergamo | accompagneranno gli studenti a scuola

“È in fase di verifica la fattibilità tecnica ed economica per inserire un bus sostitutivo in grado di favorire studenti e, più in generale, utenti dei comuni ... (bergamonews)

BERGAMO-CARNATE. L’assessore Lucente ha incontrato i sindaci dei Comuni lecchesi. «Allo studio una soluzione». (ecodibergamo)

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – “È in fase di verifica la fattibilità tecnica ed economica per inserire un bus sostitutivo in grado di favorire studenti e, più ... (calcioweb.eu)