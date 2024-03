Pac Ingresso di Kiev in Europa | l' agricoltura trema Così l' Italia perderebbe 1 | 4 mld di aiuti comunitari

(Di martedì 5 marzo 2024) L'ipotesi di undell'Ucraina in Ue diventa sempre più vivida e con essa i diversi impatti che potrebbe avere su diversi fronti, tra questi il settore agricolo e il suo, già instabile, equilibrio finanziario in. In particolare, uno degli effetti principali, e imprescindibili, sarebbe la necessità di rivedere e riallocare i finanziamenti della PAC per includere l'Ucraina come nuovo membro Segui su affarni.it

Con l'Ucraina nell'Unione servirebbero altri 100 miliardi per la Pac: BRUXELLES, 05 MAR - L'Ue dovrebbe aggiungere 100 miliardi di euro al bilancio della Pac per sostenere l'Ingresso dell'Ucraina. È quanto emerge dall'elaborazione del Centro Studi Gea su una simulazione ...ansa

Agricoltura, come cambierebbe la Pac con l’Ucraina nella Ue Servirebbero 100 miliardi di aiuti in più: Un’analisi del centro studi Gea, mostra come i 41 milioni di ettari coltivabili dell’Ucraina richiederebbero oltre il 20% del budget annuale dell’intera Europa dedicato al sostegno agli agricoltori c ...corriere

Per sostenere Ingresso Ucraina in Ue servono 100 mld in più a Pac: La premessa è capire quali sarebbero gli effetti sulla PAC dell’Ingresso in Europa di un gigante agricolo come l’Ucraina, visto che l’Europa assegna i finanziamenti ai paesi membri prevalentemente in ...askanews