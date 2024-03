PA digitale | nuovo piano triennale | al centro informatica e intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) La strada della trasformazione, sebbene in via di percorrimento, necessita di continui interventi, siano essi di tipo finanziario, che normativo. Ilha sempre rappresentato, fin dalla prima edizione, 2017-2019, un elemento di supporto e di orientamento, laddove quello appena approvato, valevole per il triennio 2024-2026, presenta cambiamenti nella struttura e ulteriori approfondimenti per supportare ulteriormente il processo di implementazione e gestione dei servizi digitali nelle Pubbliche Amministrazioni. Con quest’ultimosi acquisisce consapevolezza del fatto che l’introduzione delle tecnologie non porta a cambiamenti se non si ripensa l’organizzazione dei procedimenti e l’attività amministrativa, con una revisione dei processi delle amministrazioni secondo ...