Ostia | lavori sulla via del Mare e Ostiense | senso unico alternato per un mese

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024) Nuovicoinvolgeranno la via dele l’: come cambia la viabilità ae il suo entroterra.ancheviaverso(credits Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comRivoluzione mobilità nel X Municipio e principalmente a, dove da ieri – 4 marzo 2024 – sono partiti ivia dele la via. Ierano in programma da diverse settimane, anche se la presenza nelle due principali arterie urbane che collegano il territorio lidense a Roma, complicheranno e non poco lo scorrimento del traffico tra l’area die il Centro Storico della Città ...