Osimhen nessun allarme Sta bene | è solo stanco Sky

(Di martedì 5 marzo 2024) Massimo Ugolini in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del momento del Napoli che sta preparando prima la sfida contro il Torino e poi quella di Champions con il Barcellona. Aveva preoccupato oggi la notizia chenon si era allenato con la squadrasta«Farà o meno turnover Calzona, oggi segnali incoraggianti da Ngonge che ha fatto parte del Napoli col gruppo e che dovrebbe tornare a disposizione per venerdì. Rrahmani invece andrà valutato giorno dopo giorno. Oggi invece non si è allenato, ha fatto personalizzato in palestra. Perché?, il giocatore sta, èmolto molto. Dopo la Coppa d’Africa è sceso subito in campo dando tanto in termini di energia e di gol e ...

L'EX - Milanese: "Il Napoli può vendicarsi con il Torino, Osimhen e Kvara sono devastanti": NAPOLI - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore, tra le altre, di Inter, Torino e Napoli: Sono ormai quindici le lunghezze c ...napolimagazine

Osimhen si ferma di nuovo Per lui solo lavoro in palestra oggi: Il report dell'allenamento in vista della sfida col Torino riporta che Osimhen ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra ...ilnapolista

Rrahmani lavora a parte, per Osimhen solo palestra: Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Ngonge prima parte di allenamento in gruppo e successivamente palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo, solo palestra, ...napolitoday