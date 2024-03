Organoidi cresciuti dal liquido amniotico potrebbero far luce sulle malattie rare

(Di martedì 5 marzo 2024)dal: una nuova prospettivaCellule prelevate dalattorno ai feti sono state utilizzate per creare, imitazioni in 3D di tessuti chesvelare nuove informazionicongenite. Studi e Progressi Ricercatori hanno coltivatoda cellule polmonari, renali e intestinali provenienti daldi 12 gravidanze. Questo metodo innovativo potrebbe permettere di personalizzare futuri trattamenti prenatali. Utilizzo e Prospettive Gli, generalmente ottenuti da biopsie, sono ora coltivati direttamente da ...

Mini organi ottenuti dalle staminali raccolte dal liquido amniotico. “Si apre una era nuova”: "È necessaria ancora molta ricerca, ma la strada è aperta e i primi test clinici potrebbero essere pronti entro quattro o cinque anni" ...ilfattoquotidiano

Diagnosi prenatale più veloce e sicura con gli Organoidi derivati da cellule staminali: Pubblicata su Nature Medicine una ricerca che dimostra la possibilità di creare «organi in miniatura» funzionali, superando anche le attuali restrizioni normative. Se confermata la validità, sarà un n ...corriere

Testicoli creati in laboratorio producono sperma: "Una speranza per l'infertilità": Un lavoro pionieristico che traccia la strada allo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche per i disturbi dello sviluppo sessuale e l’infertilità maschile ...today