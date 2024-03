Opere d’arte nel segno della pace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Ledi una decina di artisti contemponei installate in alcuni luoghi di Tregasio, all’aperto, negli edifici sacri e nelle storiche cascine. Creazioni particolari che sollecitano la riflessione sui temilibertà,memoria. Sono quelle che verranno inaugurate sabato mattina, quando verrà tenuta a battesimo la seconda tappa del progetto “Percorsi ditra Memoria e Liberazione“, promosso dal Comune in collaborazione con gli artisti del Gruppo Koinè. L’iniziativa prevede la collocazione di alcune installazioni in diversi punti del territoriofrazione di Tregasio ed è suddivisa in 3 “atti“, che andranno a collegare idealmente il periodo che va dalla GiornataMemoria al 25 Aprile. Il primo percorso è già stato ...