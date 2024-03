Olimpiadi invernali dei sordi | dalla Turchia un ’grazie’ a Castelnovo

(Di martedì 5 marzo 2024) Un caloroso "Grazie" arriva dagli atleti che stanno partecipando allead Erzurum in: sono ledello Sport dei2024 (Winter Deaflympics) che termineranno il 12 Marzo e da questa edizione, oltre ai più classici degli sportcome lo sci, lo snowboard e il curling, racchiudono anche le discipline indoor del Futsal e degli scacchi. Ad Erzurum la delegazione italiana è composta da circa 100 persone, non udenti, sono atleti e dirigenti della Nazionale diMonti. L’altro ieri da "Casa Italia" il portabandiera azzurro Fabio Amas insieme a tutti gli atleti e ai dirigenti federali ha registrato un videomessaggio e lo ha inviato al Comune diper ringraziare la ...

LIVE – Assoluti invernali nuoto Riccione 2024: prima giornata in DIRETTA: Martedì 5 marzo si comincia, con i migliori nuotatori italiani pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 25 metri, tappa importante per valutare la preparazione in ...sportface

XXXV GIOCHI NAZIONALI invernali SPECIAL OLYMPICS AI CANCELLETTI DI PARTENZA IN PIEMONTE: 4 Marzo 2024 – A partire da oggi e fino a venerdì 8 marzo si svolgono i XXXV Giochi Nazionali invernali Special Olympics su quattro poli piemontosi. Gare avvincenti di Sci Alpino, Sci di Fondo, ...rai

Special Olympics: domani cerimonie di apertura dei Nazionali invernali in Piemonte: A partire da oggi e fino a venerdì 8 marzo si svolgono i XXXV Giochi nazionali invernali Special Olympics su quattro poli piemontesi. Gare di sci alpino, sci di fondo, snowboard e floorball avverranno ...agensir

Milan Bergamo Airport, il punto sui lavori: (Teleborsa) - La Commissione Territorio del Consiglio Regionale della Lombardia ha visitato l’aerostazione di Milano Bergamo che sarà hub di riferimento per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina ...teleborsa