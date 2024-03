OK Camera su Gaza | Mar Rosso e Ucraina

(Di martedì 5 marzo 2024) 13.03 Via libera della, con 271 voti favorevoli e 6 contrari, alla missione Aspides in Mar. Solo Avs ha votato contro. Tutte le forze di opposizione, Pd e M5S compresi, hanno invece votato a favore. Voto contrario di Avs anche per la missione per l'. Per la missione Levante, per gli aiuti umanitaria a, 275 voti a favore e nessuno contrario.

La Camera si compatta su una parte della mozione del Partito democratico sulla guerra in Medio riente, quella che chiede un impegno del governo per il cessate ... (iltempo)

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - La Camera ha approvato all'unanimità l'autorizzazione al governo all' operazione Levante in Medio Oriente. Si tratta della ... (liberoquotidiano)

Missione Aspides nel Mar Rosso, Tajani alla Camera: “Sarà difensiva. Nessuna azione preventiva, no a operazioni sulla terraferma”: Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto in Parlamento per parlare della missione internazionale Aspides nel mar Rosso.ilriformista

“Un’amministrazione internazionale a Gaza”: la richiesta agli Usa del leader sionista Gantz. Colloqui per la tregua interrotti senza risultati: “Istituire un’ amministrazione internazionale ” nella Striscia di Gaza, “in cooperazione con i Paesi della regione e come parte della promozione dei processi di normalizzazione”. Lo ha chiesto Benny G ...ilfattoquotidiano

Tajani: iniziativa "Food for Gaza" per evitare catastrofe più devastante: Milano, 5 mar. (askanews) - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato nuove iniziative italiane per aiutare i palestinesi a Gaza in occasione dell'esame della relazione delle ...libero