Ok bipartisan del parlamento alla Missione nel Mar Rosso | solo difensiva

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Via liberadelAspides sul MarVerdi e Sinistra dicono no, mentre il governo incassa il voto favorevole di tutte le altre forze di opposizione, compreso il Movimento 5 stelle. E il cosiddetto 'campo largò si ricompone sulla politica estera, dopo la spaccatura registrata ieri. A sbloccare l'impasse sono le parole pronunciate in Aula dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, precedute da una 'trattativa' tra dem, M5s e governo. LaAspides "avràfunzioni difensive" e non potrà mai agire "in modo preventivo", assicura il titolare della Farnesina. Era la garanzia che i pentastellati attendevano, oltremodifica apportata al testo della deliberazione con cui si ...