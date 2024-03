Oblio Oncologico | la legge che restituisce la dignità a milioni di assicurati

(Di martedì 5 marzo 2024) Per lungo tempo, coloro che hanno affrontato e superato la battaglia contro il cancro si sono trovati di fronte a una sfida spesso misconosciuta, legata all’accesso ai servizivi e finanziari. Infatti, per sottoscrivere una polizzava o un mutuo è sempre stato necessario fornire precise indicazioni in merito al proprio stato di salute, indicando, in particolare, se in passato era stata affrontata una battaglia contro un tumore. Normalmente la risposta positiva a tale quesito comporta un aumento dei premivi o dei costi per le operazioni finanziarie se non, addirittura, un totale diniego della possibilità di sottoscrivere la polizza o il finanziamento, nonostante venga prodotta documentazione accertante l’avvenuta guarigione senza recidive. Tutto ciò sta per cambiare grazie a una nuova ...

Il ministero della Salute dovrà emanare un decreto entro 60 giorni per definire le modalità di certificazione dei requisiti senza oneri per l'assistito.

La legge sull'oblio oncologico , entrata in vigore il 2 gennaio di quest'anno, non è stata ancora concretizzata attraverso decreti e delibere attuative

"Questa Legge per andare oltre l'oblio oncologico è per me un salto avanti di democrazia e civiltà" . A dichiararlo è il senatore della Lega Roberto

Tumori, un milione di guariti in attesa del diritto all'Oblio: Anti-discriminazione. In vigore dallo scorso gennaio le norme per chi ha finito i trattamenti da dieci anni Istituito un gruppo di lavoro per l'attuazione: in arrivo anche l'elenco delle patologie cur

Tumori, diritto all'Oblio per 1 milione di guariti/ Attuate nuove norme anti discriminazione: Via ai decreti attuativi per il diritto all'Oblio Oncologico, i guariti da tumore non saranno più penalizzati nei concorsi e contratti bancari assicurativi