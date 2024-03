"Nuovi mestieri. Il rischio è la precarietà"

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) "L’occupazione è tornata ai livelli pre-pandemia. Il lavoro autonomo no perché negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a un calo". Un trend "lento ma continuo" sottolinea Giovanna Fullin (nella foto), professoressa di sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università di Milano-Bicocca. Come analizza la risalita degli ultimi anni? "La crescita c’è stata, ma i numeri sono inferiori al 2019: il lavoro autonomo è una nostra specificità, pesa il 21% del totale dell’occupazione a fronte di una media europea del 14-15%. Il volume di questo insieme si sta riducendo". All’interno di questo insieme cosa sta accadendo? "Le attività tradizionali sono in calo: il commercio autonomo paga la concentrazione in realtà di grandi dimensioni. L’artigianato indipendente paga la difficoltà di tramandare alle generazioni successive l’attività, l’agricoltura la tendenza (purtroppo) ad ...