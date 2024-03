“Nuova Scena” su Netflix | trionfa Kid Lost da Qualiano | nuova star del rap dall’area nord

(Di martedì 5 marzo 2024) Kidsi aggiudica il primo posto a “”. Questo il verdetto pronunciato da Fabri Fibra al termine dell’ultima puntata del talent musicale distribuito in otto episodi su. Il giovane rapper di, nato Graziano Landolfi nel 1996, ha impressionato Fibra e gli altri giurati, Geolier e Rose Villain, con la sua performance L'articolo Teleclubitalia.

Tutto pronto per la finale di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia su Netflix , con i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain e Nitro special guest Il rap ... (spettacolo.eu)

Si intitola Nuova scena il talent rap in onda su Netflix che suscita interesse e polemiche soprattutto sui social. Tre talent scout d’eccezione, ... (open.online)

L'ultimo episodio del talent con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain sarà disponibile da lunedì 4 marzo alle ore 21.00. Una novità assoluta per Netflix , che ... (fanpage)

Il panorama musicale Italiano è in continua evoluzione, e il rap Italiano non fa eccezione: con l’ascesa di Show televisivi come Nuova Scena su Netflix, il ... (moltouomo)

