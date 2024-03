Nuoto | risultati batterie | Angiolini e Deplano in evidenza nel day-1 a Riccione Pilato e Burdisso non gareggiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Calato il sipario sulla prima giornata delledegli Assoluti primaverili di. La competizione nazionale che metterà in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ha dato dei responsi interessanti in vista delle Finali del pomeriggio, a partire dalle 17.30. Nei 100 rana donne Benedettanon ha gareggiato. La tarantina, già qualificata per i Giochi, competerà in questi campionati solo nei 50 rana, per quanto riportato dalla FIN. Spazio quindi alle altre che si contenderanno il biglietto per Parigi, ricordando il tempo-limite di 1:06.3. La migliore è stata Lisache ha fermato i cronometri sul tempo di 1:06.89 a precedere nell’overall Arianna Castiglioni (1:07.34) e Martina Carraro (1:08.10). Quarta Anita Bottazzo in 1:08.11. Nei 200 delfino uomini privi di Alberto Razzetti (già ...