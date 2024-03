Nuoto | Lisa Angiolini e Leonardo Deplano alle Olimpiadi di Parigi | super Lamberti nei 50 dorso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Prima giornata di Finali allo Stadio deldi Riccione, sede degli Assoluti primaverili, andata in archivio. Un pomeriggio romagnolo che si è aperto con la bella prestazione di Michele. Il figlio del grande Giorgio ha abbattuto il suo primato di 24.68 nei 50e ha conquistato il titolo in 24.47, ad appena 0.07 dal record italiano di Thomas Ceccon. A completare il quadro per il podio Simone Stefanì (25.20) e Matteo Brunella (25.25). Negli 800 sl donne, privi di Simona Quadarella, il titolo è andato a Noemi Cesarano in 8:36.73, senza pass olimpico. Prima affermazione per lei nel campionato italiano a precedere Giulia Gabbrielleschi (8:39.71) ed Emma Vittoria Giannelli (8:40.99). Nei 400 stile libero uomini non c’è stata nessuna carta olimpica e nella lotta tra i fratelli De Tullio l’ha spuntata il meno atteso, Luca, che ...