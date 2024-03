Nove gare al termine della regular season | parte lo sprint per la serie B

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti– Sarà un finale di campionato intenso quello che si apprestano a vivere le prime cinque in classifica nel girone C di Lega Pro per definire l’unica promozione diretta inB e i posti più ambiti nella griglia dei playoff. La diciassettesima vittoria stagionaleJuve Stabia ottenuta nel derby contro la Casertana ha permesso alle Vespe di conservare un importante +7 sul Benevento e un margine ancora più ampio su Picerno (+10), Avellino (+11) e Taranto (+11), vantaggio considerevole visto che all’appello mancano solopartite. CALENDARIO – Analizzando il percorso che attende le compagini di vertice, sulla carta è la Juve Stabia (p. 61) ad avere il cammino più insidioso con tre scontri diretti (Taranto, Benevento e Picerno) oltre alle trasferte non semplici contro Foggia, ...

