Nothing Phone 2a | ufficiale il nuovo medio gamma “unico”

Nel corso di un evento organizzato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, l'azienda tecnologica londinese Nothing ha svelato il design del suo ... (today)

Nothing ha presentato ufficialmente Nothing Phone (2a) , terzo smart Phone dell'azienda che vuole cambiare le carte in tavola. L'articolo Nothing “attacca” la ... (tuttoandroid)

Recensione Nothing Phone (2a): ottimo rapporto qualità/prezzo e stile inconfondibile: In prova il nuovo smartPhone di fascia media di Nothing dal look moderno e dalle interessanti caratteristiche tecniche ...today

Nothing Phone 2a è il terminale glifo versione economica: Come ampiamente anticipato, anche dallo stesso costruttore, Nothing ha presentato il suo tanto atteso smartPhone Phone (2a), riprendendo la filosofia che ha connotato Phone 1 e 2, ma con un prezzo ...macitynet

Lo smartPhone rugged può essere anche mini: ecco Blackview N6000 e N6000 SE: Blackview punta sui rugged tascabili e rispolvera uno schermo da soli 4,3: ecco Blackview N6000 e N6000 SE al Mobile World Congress di Barcellona ...hwupgrade