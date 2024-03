Nothing Phone 2A | la prova | squadra che vince | un po' si cambia

Nothing ha tolto i veli al suo nuovo smartPhone. Phone (2a) sarà disponibile da 12 di marzo ed è ancora una volta originalissimo. Carl Pei, nel suo piccolo, è ... (dday)

Nothing ha presentato ufficialmente Nothing Phone (2a), terzo smartPhone dell'azienda che vuole cambiare le carte in tavola. L'articolo Nothing “attacca” la ... (tuttoandroid)

Nel corso di un evento organizzato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, l'azienda tecnologica londinese Nothing ha svelato il design del suo ... (today)

Mostrato parzialmente a Barcellona, il nuovo telefono dell’azienda di Carl Pei sarà svelato ufficialmente il 5 marzo: riuscirà a ripetere il successo di Phone ... (repubblica)

Nothing Phone (2a) esce allo scoperto per quanto riguarda il design: scopriamo ufficialmente com'è il nuovo smartPhone Nothing in arrivo. L'articolo Nothing ... (tuttoandroid)