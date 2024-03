Nota tattica di Inter-Genoa | Sanchez distilla qualità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Alexis. PARTITA SIMBOLO – Alexissi è ripreso l’. Anzi, forse non l’ha mai avuta così in mano dal primo anno di Conte. Nel 2024 il cileno ha totalmente cambiato marcia. E colè arrivato il punto esclamativo. Prestazione con assist e gol nel 2-1 finale, quindi assolutamente decisivo. Un giocatore ritrovato. ELEMENTO DECISIVO – Inzaghi colha deciso di dare fiducia al cileno dopo la buona prova col Lecce. Prevedendo le coperture degli avversari, l’idea era quella di sfruttare ledi ...