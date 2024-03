Nordio | Sui dossier situazione grave

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 5 marzo 2024) 16.35 "E' un fatto estremamente, che si innesta in unasedimentata da anni: il diritto alla privacy,garantito dall'articolo.15 della Costituzione,è diventato una sorta di aspirazione metafisica".Così il ministro della Giustizia,sul caso deiaggi. "Molto difficile" dire se ci sia una regia occulta o meno". "Le stesse intercettazioni più o meno lecite,captate in modo diverso,sono diventate quasi regola,mentre l'art.15 della Costituzione dice che possono essere limitate solo in casi eccezionali".