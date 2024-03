Nordio | «Sui dossier situazione estremamente grave»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Ministro della Giustizia, Carlo, ha sottolineato che il diritto alla privacy, sancito dall'articolo 15 della Costituzione, è stato compromesso dalla diffusa pratica deiaggi a fini politici, trasformandolo in un'aspirazione lontana dalla realtà.ha evidenziato che le intercettazioni, spesso non autorizzate dall'autorità giudiziaria e ottenute in modo non convenzionale, sono diventate la norma, contrariamente a quanto stabilito dalla Costituzione che le limita solo in circostanze eccezionali. Ha pertanto sottolineato la necessità di intervento da parte della magistratura e del legislatore per proteggere effettivamente il diritto alla privacy.