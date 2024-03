Non laureatevi più | è questione di decoro urbano e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) Nonpiù, ha implorato il presidente di un’associazione per ildi Milano, rivolgendosi agli alunni di una locale università: i coriandoli che vengono lanciati a suggello dei pazzi festeggiamenti, dopo ogni proclamazione, finiscono per accumularsi sulle strade, intasare i tombini e far rifluire l’acqua in superficie durante questa stagione delle piogge, con grave danno alla bellezza urbana. Sa però, come sappiamo tutti, che il problema non è limitato alla sua città né allo specifico ateneo; ovunque infatti a ogni laurea corrisponde una smodata esplosione di esultanza, magari per una laurea triennale in scienze del pisolino o in tecniche dell’origami. Nonpiù, bisognerebbe aggiungere, perché la laurea dovrebbe segnare l’ingresso nel mondo adulto, mentre i coriandoli certificano la permanenza ...