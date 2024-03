Non è un fashion system per vecchi? Ma chi l' ha detto? I veterani della moda continuano a dominare la scena

(Di martedì 5 marzo 2024) Esiste una scadenza per l'estro creativo contemporaneo, e nello specifico nell'industria? Ci si potrebbe chiedere se i designer che hanno esordito lo scorso secolo siano ancora in grado di parlare alla società di oggi con storie rilevanti. La risposta: di fatto, alcuni di loro, dalla cimaloro arte sono la prova che la creatività - quando è vera - non risente affatto dell’usura del tempo. E, anzi, forse non fa che migliorare. Come il buon vino

Luna Marì ha trascorso il weekend col papà Antonino Spinalbese (mentre la mamma Belén Rodriguez era in montagna con gli amici): ecco il nuovo look casual e ... (fanpage)

fashion Illustration: La Moda Missoni interpretata da Gladys Perint Palmer: Colin Mc Dowell, scrittore, stilista e curatore di moda britannico, nell’introduzione al libro di Gladys Perint Palmer, fashion People, (Assouline, 2003) la descrive così “(…) Gladys, la cui opera è ...zerodelta

Moda, l'ossessione della taglia 34 che torna in passerella. Addio body positivity, riecco la donna "stecchino": che per molti non era una vera rivoluzione. Il fenomeno era stato colto lo scorso anno da Vogue Business che dalla somma delle fashion Week di New York, Londra, Milano e Parigi e dei 219 show e 9.137 ...ilmessaggero

Meghan Markle ha una nuova stylist (e quindi cambierà il suo look): La duchessa di Sussex pare stia lavorando alla sua nuova immagine con l'aiuto di Jamie Mizrahi, consulente già arruolata da Adele e Jennifer Lawrence. Sarà vero La reale su questo punto però ha sempr ...vanityfair

La collezione armatura di Sacai alla Paris fashion week: La moda può essere un’armatura per sopravvivere alla realtà. Lo diceva il grande fotografo e storico della moda Bill Cunningham e su questo pensiero Chitose Abe costruisce la sua collezione autunnale ...milanofinanza

Non è Kate Moss in passerella: svelato l’inganno della Paris fashion Week: Tutti erano certi che fosse Kate Moss sulla passerella di Marine Serre e invece no! Era la sua sosia numero uno al mondo ...fanpage