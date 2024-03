“Non dovete | vi prego” Grande Fratello | Beatrice è preoccupata e lancia un appello

(Di martedì 5 marzo 2024) In questi giorni tanti aerei hanno sorvolato il cielo del. Tanti messaggi per i concorrenti che si trovano nella casa più spiata d’Italia. In mezzo alle nuvole si sono intravisti gli striscioni degli aerei. Una delle destinatarie del messaggio è. “WE KNOW THE TRUTH BEA RESISTI”.si è rivolta al suo pubblico per ringraziare. E ancora un altro messaggio da parte dei #Vittuzzi. “FIAMMELLA L’INFINITO E’ CON TE #VITTUZZI”. Dopo qualche simpatico scambio di battute con Giuseppe,si è rivolge direttamente ai suoi fan. Ovviamente è molto grata, ma non può che pensare con rammarico a Vittorio, che le manca moltissimo. E ancora un altro messaggio che fa fa sorridere ancora di più. Leggi anche: “Non me la dovevi fare”....

Quirinale: Mattarella, 'il presidente non firma le leggi, le promulga': Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Vorrei cogliere l'occasione" per "far notare che frequentemente il presidente della Repubblica viene invocato con difformi e diverse motivazioni. C'è chi gli si rivolge chi ...lanuovasardegna

Mattarella, fortunatamente il presidente non è un sovrano: non la condivide, fa semplicemente il suo dovere". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella parlando ai vertici della Casagit al Quirinale. "Qualche volta - ha aggiunto - ho come l'impressione ...gazzettadiparma

Meloni porta l’inchiesta di Perugia nella campagna d’Abruzzo: “Fatti gravi, non è libertà di stampa”. Renziani e Fi contro De Raho: essendo io tra l’altro all’estero per sostenere come mio dovere la Lazio in corsa per la qualificazione in Champions League. Pertanto diffido chiunque a diffondere con ogni mezzo dichiarazioni delle ...ilfattoquotidiano