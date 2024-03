“Noi ci mettiamo la faccia | altri si vergognano” | Meloni smaschera la sinistra sulle alleanze

(Di martedì 5 marzo 2024) I tre leader del centrodestra si presentato uniti a Pescara per lanciare la volata finale al presidente di Regione uscente Marsilio: "Può diventare il primo governatore abruzzese riconfermato"

Da venerdì 12 gennaio 2024 sarà in rotazione radiofonica “La resa” , il nuovo singolo di Finecielo estratto dall’omonimo album già disponibile sulle ... (laprimapagina)

Fiumicino, 7 febbraio 2024 – Avanti, senza sosta, per veder riconosciuti i propri diritti: prosegue la protesta degli agricoltori in presidio sull’Aurelia con ... (ilfaroonline)

Abruzzo, Meloni: noi insieme per scelta, altri si vergognano: Pescara, 5 mar. (askanews) – “Anche noi affrontiamo un contesto che facile non è, ma i risultati ci incoraggiano ad andare avanti e sono figli anche della nostra compattezza. Perché ci sono due realtà ...askanews

Regionali Abruzzo, Lupi a Pescara: "Abbiamo governato bene, ci mettiamo la faccia": (Agenzia Vista) Pescara, 05 marzo 2024 "Noi non siamo qui per far vedere che siamo uniti... Abbiamo governato bene, ci mettiamo qui con la nostra faccia... ". Lo ha detto Maurizio Lupi, capo politico ...notizie.tiscali