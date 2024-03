No | non hai un colibrì in giardino | è la sfinge del galio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) In giardini, parchi e semplici fioriere spesso ci si imbatte in un animale dal volo peculiare, che si sposta repentinamente da un fiore all'altro per suggere il nettare. In molti lo scambiano per un, ma in Italia non vivono questi uccelli. Ecco di cosa si tratta.